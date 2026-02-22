Unfall-Drama auf L3268: Zwei Männer sterben nach Frontalcrash

Ein frontaler Zusammenstoß zweier Autos auf der L3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) am Sonntagmorgen hat zwei Männer das Leben gekostet.

Von Tobias Kremer

Bruchköbel/Erlensee - Ein frontaler Zusammenstoß zweier Autos auf der L3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) am Sonntagmorgen hat zwei Männer das Leben gekostet.

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen mit starken Kräften auf der L3268 im Einsatz.
Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen mit starken Kräften auf der L3268 im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Ein Mercedes habe nach dem Unfall, der sich gegen 8.50 Uhr ereignet haben soll, gebrannt, teilte die Polizei mit. Der 78-jährige Fahrer sei demnach anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, dort allerdings kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Der 62-jährige Opel-Fahrer konnte hingegen nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau einen Gutachter beauftragt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und die Frage zu beantworten, warum es zu dem Frontalcrash gekommen ist.

Radfahrer erfasst Fußgänger: Kind schwer verletzt
Polizeimeldungen Radfahrer erfasst Fußgänger: Kind schwer verletzt

Beide Unfallfahrzeuge seien dafür sichergestellt worden. Die L3268 wurde rund um die Unfallstelle voll gesperrt.

Ein 62-Jähriger konnte nach dem Zusammenstoß nur noch tot aus seinem Opel geborgen werden.
Ein 62-Jähriger konnte nach dem Zusammenstoß nur noch tot aus seinem Opel geborgen werden.  © 5VISION.NEWS
Der Mercedes des 78-Jährigen brannte komplett aus.
Der Mercedes des 78-Jährigen brannte komplett aus.  © 5VISION.NEWS

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: 5VISION.NEWS (2)

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: