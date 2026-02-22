Unfall-Drama auf L3268: Zwei Männer sterben nach Frontalcrash

Bruchköbel/Erlensee - Ein frontaler Zusammenstoß zweier Autos auf der L3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) am Sonntagmorgen hat zwei Männer das Leben gekostet.

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen mit starken Kräften auf der L3268 im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Ein Mercedes habe nach dem Unfall, der sich gegen 8.50 Uhr ereignet haben soll, gebrannt, teilte die Polizei mit. Der 78-jährige Fahrer sei demnach anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, dort allerdings kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Der 62-jährige Opel-Fahrer konnte hingegen nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau einen Gutachter beauftragt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und die Frage zu beantworten, warum es zu dem Frontalcrash gekommen ist.

Beide Unfallfahrzeuge seien dafür sichergestellt worden. Die L3268 wurde rund um die Unfallstelle voll gesperrt.