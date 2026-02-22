Peinlicher Ausstieg in Charlottenburg: Drei Einbrecher klettern aus Fenster

Berlin - Am Samstagabend wurden drei Männer von der Polizei festgenommen, nachdem sie nach einem Einbruch aus einem Fenster klettern mussten.

Um zu entkommen, beschädigten die Männer ein Fenster im Treppenhaus. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zivilfahnder das Trio auf der Leibnizstraße, das nacheinander in ein Wohnhaus ging. Kurz darauf verschlossen weitere Personen, die das Haus betraten, die Tür, sodass die Einbrecher im Gebäude festsaßen.

Einer kletterte aus dem Fenster im Treppenhaus auf den Gehweg und versuchte vergeblich, die Haustür von außen zu öffnen – daraufhin kletterten auch die beiden anderen aus dem Fenster.

Die Polizei nahm alle drei Männer im Alter von 43, 47 und 49 Jahren fest. Bei ihnen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus einer Wohnung, darunter Schmuck.