Frau fällt auf KI-Schauspieler rein - und verliert viel Geld

Fürstenwalde/Spree - Betrüger haben eine Frau aus Fürstenwalde/Spree mit einem KI-Video eines angeblichen Schauspielers und dem Versprechen auf ein Date um viel Geld gebracht.

Die Frau ging davon aus mit einem echten Schauspieler zu schreiben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Die Mittsechzigerin sei über soziale Netzwerke in Kontakt mit einem vermeintlichen österreichischen Schauspieler getreten, teilte die Polizei mit. "In Wirklichkeit hatten sich jedoch Betrüger des Namens bedient und ihr für ein Treffen viel Geld abverlangt."

Die Gauner versprachen der Frau, das Geld bekäme sie anschließend zurück. Tatsächlich konnten sie die Frau so zur Überweisung der geforderten Summe bringen, wie die Polizei schrieb.

Um wie viel Geld es ging, wollte die Polizei aber nicht mitteilen.

Es kam sogar noch zu weiteren Überweisungen, weil die Ganoven nicht locker ließen.



