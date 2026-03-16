Dramatischer Polizeieinsatz: Mann (†44) stürzt aus zwölftem Stock in den Tod

Göttingen - Bei einem Polizeieinsatz am Montagnachmittag in Göttingen ( Niedersachsen ) ist ein 44-jähriger Mann von einem Balkon gestürzt und gestorben.

Der 44-Jährige kletterte aus bislang ungeklärter Ursache über das Balkongeländer. (Symbolfoto) © 123RF/PaylessImages

Der Verstorbene soll zuvor in einem Wohnkomplex randaliert haben. Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, habe er seine Wohnung unter Wasser gesetzt und immer wieder Gegenstände vom Balkon geworfen.

Als die Beamten die Wohnung des 44-Jährigen betraten, soll dieser aus bislang ungeklärter Ursache über das Balkongeländer geklettert sein. Dort konnte er sich noch für kurze Zeit festhalten, bevor er aus dem zwölften Stock in den Tod stürzte.

Beamte vor Ort begannen noch mit Wiederbelebungsmaßnahmen, welche jedoch erfolglos waren.

Ersten Ermittlungen zufolge gab es keine Hinweise für ein mögliches Fremdverschulden, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Worum es bei dem Einsatz ging und wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.