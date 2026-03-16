Dramatischer Polizeieinsatz: Mann (†44) stürzt aus zwölftem Stock in den Tod
Göttingen - Bei einem Polizeieinsatz am Montagnachmittag in Göttingen (Niedersachsen) ist ein 44-jähriger Mann von einem Balkon gestürzt und gestorben.
Der Verstorbene soll zuvor in einem Wohnkomplex randaliert haben. Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, habe er seine Wohnung unter Wasser gesetzt und immer wieder Gegenstände vom Balkon geworfen.
Als die Beamten die Wohnung des 44-Jährigen betraten, soll dieser aus bislang ungeklärter Ursache über das Balkongeländer geklettert sein. Dort konnte er sich noch für kurze Zeit festhalten, bevor er aus dem zwölften Stock in den Tod stürzte.
Beamte vor Ort begannen noch mit Wiederbelebungsmaßnahmen, welche jedoch erfolglos waren.
Ersten Ermittlungen zufolge gab es keine Hinweise für ein mögliches Fremdverschulden, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Worum es bei dem Einsatz ging und wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Aus Neutralitätsgründen habe eine benachbarte Polizeiinspektion die Aufnahme des Sachverhalts übernommen, hieß es weiter. Zeugen des Vorfalls werden zudem gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden.
Es ist noch unklar, ob es sich hierbei um einen Suizid handelte. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
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