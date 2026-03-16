Familienstreit führt zu Festnahme von international gesuchtem Straftäter

Haldensleben - Ein Familienstreit in Haldensleben ( Landkreis Börde ) hat die Polizei am Samstagnachmittag zu einem international gesuchten Mann geführt.

Der 33-Jährige wurde in die JVA nach Burg gebracht. (Symbolbild) © 123RF/bogdanvj

Nach Angaben des Polizeireviers Börde wurden die Beamten gegen 13 Uhr zu einer familiären Streitigkeit in der Schulstraße angefordert.

Vor Ort konnten die Polizeikräfte einen 33-jährigen Mazedonier feststellen.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und zunächst auf die Dienststelle mitgenommen.

Warum nach ihm gefahndet wurde, gab die Polizei nicht bekannt.