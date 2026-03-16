Familienstreit führt zu Festnahme von international gesuchtem Straftäter
Haldensleben - Ein Familienstreit in Haldensleben (Landkreis Börde) hat die Polizei am Samstagnachmittag zu einem international gesuchten Mann geführt.
Nach Angaben des Polizeireviers Börde wurden die Beamten gegen 13 Uhr zu einer familiären Streitigkeit in der Schulstraße angefordert.
Vor Ort konnten die Polizeikräfte einen 33-jährigen Mazedonier feststellen.
Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegt.
Der 33-Jährige wurde festgenommen und zunächst auf die Dienststelle mitgenommen.
Warum nach ihm gefahndet wurde, gab die Polizei nicht bekannt.
Nachdem der international Gesuchte zunächst ins Polizeigewahrsam nach Magdeburg verbracht worden war, ging es für ihn am Folgetag auf richterlichen Beschluss in die Justizvollzugsanstalt Burg.
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