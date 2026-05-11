Frau findet toten Mann an Bushaltestelle

Ingolstadt - Ein 47-jähriger Mann wurde tot am Bahnhofsvorplatz in Ingolstadt gefunden.

Polizei und Rettungsdienst waren am Bahnhofsvorplatz in Ingolstadt im Einsatz. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Passantin am Montag gegen 6.30 Uhr den leblosen Mann an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz.

Sie verständigte sofort die Bundespolizei, die den Rettungsdienst alarmierte. Der Notarzt bestätigte dann den Tod des Mannes.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Es sei noch nicht klar, was den Mann nach Bayern geführt hat.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung", erklärte die Polizei am Nachmittag.