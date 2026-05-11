Kurios! Frau vermöbelt Mann in S-Bahn bei Streit mit dieser Bratpfanne

Rostock - Was bitte?! Bei einem Streit in einer Rostocker S-Bahn hat eine Frau (24) einem Mann (21) mit einer Bratpfanne ins Gesicht geschlagen. Der reagierte prompt und wehrte sich.

In Rostock griff eine Frau bei einem Streit zu dieser Bratpfanne und schlug auf einen Mann ein. © Bundespolizeiinspektion Rostock

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war es am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr an der Haltestelle Lütten-Klein zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Mann gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 24-Jährige zu einer Bratpfanne gegriffen und auf den Mann eingeschlagen haben. Dabei traf sie ihn ins Gesicht und auf den Kopf.

Der 21-Jährige setzte sich allerdings zur Wehr und schlug der Frau ins Gesicht - allerdings mit den Händen und nicht mit Küchenutensilien.

Beide Personen erlitten bei den Handgreiflichkeiten Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht. Zudem flogen noch ein paar nette Worte der Frau in Richtung des Mannes, als die Einsatzkräfte schon vor Ort waren.

Wie sich bei einer Atemalkoholkontrolle herausstellte, hatten die beiden zuvor ordentlich getankt - sie hatte 2,76 Promille, er 1,89.

Nachdem beide medizinische Hilfe abgelehnt hatten, wurden sie entlassen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung und der Beleidigung eingeleitet.