Papp-Kennzeichen, überladen, Reifen kaputt: Polizei zieht Schrott-Laster aus dem Verkehr

Drebach - Kennzeichen aus Pappe, völlig überladen, Reifen und Hinterachse kaputt: Die Polizei zog am Freitagmorgen im Erzgebirge einen schrottreifen Laster aus dem Verkehr! Für den Fahrer (27) hagelte es Anzeigen.

Völlig überladen! Die Chemnitzer Polizei beschlagnahmte diesen Schrott-Lkw. © Polizei

Die Beamten der GFG Chemnitz (Gemeinsame Fahndungsgruppe der Landes- und Bundespolizei) hatten während einer Streifenfahrt einen Lkw im Gegenverkehr bemerkt. Das Fahrzeug war in keinem guten Zustand, die Kennzeichen fehlten.



Aus diesem Grund stoppte die Polizei den Laster im Drebacher Ortsteil Venusberg. Schnell stellte sich heraus: Der rumänische Fahrer (27) hätte gar nicht hinter dem Lenkrad sitzen dürfen. "Er konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, die ihn zum Führen eines Lkw berechtigt", teilt die Polizei mit.



Doch damit nicht genug! "Wie sich bei genauem Hinsehen herausstellte, waren hinter der Frontscheibe und hinten am Fahrzeug auf Pappschilder gemalte Kennzeichen angebracht", so die Beamten.

Der Fahrer gab an, dass die Kennzeichen vor einigen Tagen verloren gegangen waren. "Eine weitere Überprüfung der Polizisten ergab allerdings, dass inzwischen für den Lkw bereits andere Kennzeichen zugeteilt worden sind", heißt es dazu.