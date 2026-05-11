Mann wirft Fahrgast aus S-Bahn und greift Polizisten an: Begleiterin beißt Einsatzkräfte

Berlin - In der Nacht zu Sonntag kam es in Berlin-Marzahn zu einem heftigen Zwischenfall, der in massiver Gewalt gegen Fahrgäste und später auch gegen Polizeikräfte endete.

Nach einem Zwischenfall in einer S-Bahn griff die Polizei zwei gewalttätige Personen auf und versuchte, sie unter Kontrolle zu bringen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, soll ein Mann einen Fahrgast während der Fahrt aus einer Sitzgruppe gezerrt und beim Halt am Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße aus der S-Bahn geworfen haben.

Wenig später wollten die hinzugerufenen Einsatzkräfte dem mutmaßlichen Täter am Bahnhof Ahrensfelde die Handschellen anlegen. Der 36-Jährige wurde jedoch sofort aggressiv. Er schlug und trat um sich, attackierte die Polizisten und würgte einen von ihnen zeitweise am Boden.

Auch seine Begleiterin soll massiv eingegriffen, Einsatzkräfte geschlagen, getreten und sogar gebissen haben.

Der 42-jährige Fahrgast wurde ebenfalls kontrolliert. Dabei stellte sich heraus: Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vor. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.