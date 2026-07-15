Zoff bei Zug-Kontrolle: Kinder und Schaffner mit Messer bedroht, Passagiere fliehen

Ruhpolding - Ein Mann hat Angaben der Bundespolizei zufolge am Mittwoch in einem Regionalzug in Oberbayern mehrere Menschen mit einem Messer bedroht, darunter Kinder und Jugendliche.

Die alarmierten Beamten konnten den Verdächtigen im Bereich des Kurparks einholen und festnehmen. © Bundespolizei München

Die Bundespolizei nahm den 28-Jährigen nach seiner Flucht in Ruhpolding im Landkreis Traunstein fest.

Zuvor war es im stehenden Zug zum Streit mit einem Schaffner gekommen, der den Mann kontrolliert hatte.

Der Verdächtige zog daraufhin ein Messer und bedrohte ihn, wie die Beamten mitteilten. Das Geschehen verlagerte sich auf den Bahnsteig, ehe der Mann zu Fuß flüchtete. Gegen 7.13 Uhr gingen mehrere Notrufe ein.

Beamte stellten ihn im Bereich des Kurparks; nach Aufforderung ließ er das Messer fallen und wurde festgenommen.

Im Zug und am Bahnsteig befanden sich zahlreiche Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg, die ebenfalls flüchteten. Drei Kinder wurden dabei leicht verletzt.

Mögliche Opfer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08654/7706-0 bei der Polizei zu melden.