Frau hört Schuss und entdeckt Loch in Fenster: Was ist geschehen?
Nürnberg - Im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof wurde auf das Fenster einer Wohnung geschossen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Muggenhofer Straße meldete sich gegen 20.15 Uhr über den Notruf bei der Polizei.
Sie gab an, einen lauten Knall gehört und ein Loch in einer Fensterscheibe entdeckt zu haben. Laut der Polizei handelt es sich dabei "mutmaßlich um ein Einschussloch".
In der Wohnung wurde dann ein passendes Projektil gefunden. Der Schuss wurde aus der gegenüberliegenden Peyerstraße abgefeuert, vermuten die Ermittler.
Am Montag wurden im Umfeld Anwohner von der Polizei zum Fall befragt. Diese ergaben, dass zum Zeitpunkt der Schussabgabe ein dunkler BMW mit Laufer Kennzeichen (LAU - ...) auf dem Parkplatz des dortigen ehemaligen Discounters gestanden hatte.
Nach dem Schuss sei dieser davongefahren.
Schuss in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen
Im Auto saßen möglicherweise mehrere Personen. Zur Aufklärung hofft die Polizei auf die Hilfe von Zeugen: Wer hat den Schuss gehört und kann sachdienliche Angaben zum Fall machen? Wer hat den BMW gesehen und kennt das vollständige Kennzeichen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa