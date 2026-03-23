Frau hört Schuss und entdeckt Loch in Fenster: Was ist geschehen?

Nürnberg - Im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof wurde auf das Fenster einer Wohnung geschossen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Die Polizei ermittelt in Nürnberg, nachdem auf eine Wohnung geschossen wurde. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Muggenhofer Straße meldete sich gegen 20.15 Uhr über den Notruf bei der Polizei.

Sie gab an, einen lauten Knall gehört und ein Loch in einer Fensterscheibe entdeckt zu haben. Laut der Polizei handelt es sich dabei "mutmaßlich um ein Einschussloch".

In der Wohnung wurde dann ein passendes Projektil gefunden. Der Schuss wurde aus der gegenüberliegenden Peyerstraße abgefeuert, vermuten die Ermittler.

Am Montag wurden im Umfeld Anwohner von der Polizei zum Fall befragt. Diese ergaben, dass zum Zeitpunkt der Schussabgabe ein dunkler BMW mit Laufer Kennzeichen (LAU - ...) auf dem Parkplatz des dortigen ehemaligen Discounters gestanden hatte.

Nach dem Schuss sei dieser davongefahren.