Frau in Straßenbahn gegen den Kopf geboxt: Polizei ermittelt gegen 38-Jährigen
Halle (Saale) - Die Polizei musste am Montag zu einer Straßenbahn in Halle (Saale) anrücken.
Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, spielte sich der Vorfall gegen 13 Uhr in der Linie 1 auf Höhe der Haltestelle Ludwigstraße ab.
Demnach schlug dort ein 38-Jähriger einer Frau unvermittelt und ohne Vorwarnung mit der Faust gegen den Kopf, sodass diese verletzt wurde und sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Nach der Attacke flüchtete der Mann aus der Bahn und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.
"Gegen den 38-jährigen Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern", so der Sprecher. Der öffentliche Nahverkehr wurde durch den Einsatz an der Haltestelle kurzzeitig behindert.
