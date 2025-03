Frau kracht beim Wenden in Polizeiauto - Alle Beteiligten in Klinik!

Berlin - Als eine Autofahrerin in Berlin-Mitte wenden wollte, übersah sie ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Polizisten des Einsatzfahrzeuges befinden sich im Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, versuchte die 50-Jährige gegen 19.50 Uhr in der Behrenstraße zu wenden, als sie den Einsatzwagen übersah, der an ihr vorbei in Richtung Wilhelmstraße fahren wollte.

Bei dem Crash erlitt die Autofahrerin Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr 49-jähriger Beifahrer habe Verletzungen am Kopf erlitten und wurde ebenfalls zur stationären Behandlung eingeliefert.

Auch der Fahrer des Polizeiautos erlitt Verletzungen im Kopf- und Handbereich. Seine Beifahrerin erlitt ein Schleudertrauma.