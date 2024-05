Frau macht beunruhigende Beobachtung: Dann findet sie jungen Mann schwer verletzt auf Straße

Der 24-Jährige musste nach der Attacke in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine Zeugin am Mittwochnachmittag gegen 15.55 Uhr in ihrem Auto stadtauswärts auf der Straße "Am Roten Kreuz" unterwegs, als sie schräg gegenüber an einem dortigen Tierbedarfsgeschäft auf vier Männer aufmerksam wurde, von denen einer einen Baseballschläger dabei hatte.

Die Frau bekam ein ungutes Gefühl und parkte kurzerhand ihr Auto, um an der Stelle nach dem Rechten zu schauen - dabei stieß sie auf einen schwer verletzten jungen Mann, der auf dem Boden lag und dringend Hilfe benötigte.

Da die Zeugin kein Handy bei sich hatte, stoppte sie einen Radfahrer, der umgehend den Rettungsdienst alarmierte. Die vier Männer flüchteten derweil mitsamt des Baseballschlägers über die Westtangente in Richtung eines Schnellrestaurants, schilderte der Sprecher.

Die hinzugezogene Polizei leitete zwar noch vor Ort eine Fahndung nach dem Schläger-Quartett ein, konnte die Verdächtigen jedoch nicht mehr antreffen.