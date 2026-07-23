Frau mit Messer lebensgefährlich verletzt und in Brand gesetzt: Verdächtiger gefasst

Stuttgart - Schock im Stuttgarter Shopping-Center! Eine 47 Jahre alte Frau ist mit einem Messer angegriffen worden. Anschließend wurde sie in Brand gesetzt.

Das Milaneo wurde nach der Tat abgesperrt. © Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Donnerstag wurde der Polizei ein Angriff im Einkaufszentrum Milaneo gemeldet, teilten die Beamten auf Anfrage von TAG24 zu der Tat mit.

Die Frau und der Mann sollen sich demnach gemeinsam im Einkaufszentrum aufgehalten haben.

Die 47-jährige Frau wurde gegen 10.15 Uhr zunächst mit einem Messer attackiert und anschließend in Brand gesetzt. Sie wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt.

Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich auf der Intensivstation.

Der Mann flüchtete zunächst. Die Polizei nahm den 54-jährigen deutschen Tatverdächtigen gegen 12.10 Uhr in der Bockelstraße fest. Am Freitag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer standen in einer persönlichen Beziehung zueinander. Ob die Frau in dem Einkaufszentrum zur Tatzeit arbeitete oder privat dort war, ist noch unklar.