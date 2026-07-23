Polizei entdeckt Mann mit heruntergelassener Hose im Gebüsch

Cottbus - Die Polizei ist am Mittwoch zu einem kuriosen Einsatz in den Süden von Cottbus gerufen worden.

Die Beamten mussten dem Mann helfen, seine Hose hochzuziehen. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Besorgte Zeugen meldeten am Nachmittag einen Mann, der im Ortsteil Sachsendorf mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch liegen soll, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall stellte sich jedoch als harmlos heraus: Weder handelte es sich um eine männliche Leiche oder einen Schwerverletzten noch um einen perversen Triebtäter.

Der 38-Jährige sei zwar betrunken, aber ansonsten unverletzt gewesen, hieß es.

Die Polizisten legten Hand an, und halfen dem Suff-Kopf seine Hose hochzuziehen. Der packte dann seine Sachen und verließ den Ort des Geschehens.