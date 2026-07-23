Spaziergänger findet Vermisste tot im Wald

Illertissen - Eine vermisste 64 Jahre alte Frau ist tot in einem Wald bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gefunden worden.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte den Verdacht: Es handelt sich um die Vermisste (†64). (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Demnach entdeckte ein Spaziergänger die Leiche in der vergangenen Woche in dem Wald.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung habe bestätigt, dass es sich um die Vermisste handelt.