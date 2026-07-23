Spaziergänger findet Vermisste tot im Wald
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Von Jana Renkert
Illertissen - Eine vermisste 64 Jahre alte Frau ist tot in einem Wald bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gefunden worden.
Wie ein Polizeisprecher sagte, gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.
Demnach entdeckte ein Spaziergänger die Leiche in der vergangenen Woche in dem Wald.
Eine gerichtsmedizinische Untersuchung habe bestätigt, dass es sich um die Vermisste handelt.
Die Frau war Ende April verschwunden und seitdem von der Polizei gesucht worden. Zu den Umständen ihres Todes wird ermittelt.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa