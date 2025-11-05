Frau mit Pistole im ICE gemeldet: Das war die "Waffe" wirklich

Ein Hinweis auf eine Schusswaffe im ICE löste einen Polizeieinsatz bei Bitterfeld aus. Der Vorfall stellte sich als falscher Alarm heraus.

Von Charlotte Römer

Bitterfeld - Im ICE-Zug von Berlin nach München kam es in Sachsen-Anhalt zu einem Schreck.

In Bitterfeld stiegen Polizisten in den Zug. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Eine vermeintliche Waffe sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz.

Nach Angaben der Bundespolizei stiegen in Bitterfeld Beamte zu.

Ihnen sei eine Frau mit einer vermeintlichen Waffe gemeldet worden.

Doch die Wahrheit sah anders aus: Dabei handelte es sich lediglich um eine Handyhülle, wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte.

