Frau mit Pistole im ICE gemeldet: Das war die "Waffe" wirklich

Ein Hinweis auf eine Schusswaffe im ICE löste einen Polizeieinsatz bei Bitterfeld aus. Der Vorfall stellte sich als falscher Alarm heraus.

Von Charlotte Römer Bitterfeld - Im ICE-Zug von Berlin nach München kam es in Sachsen-Anhalt zu einem Schreck.

In Bitterfeld stiegen Polizisten in den Zug. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Eine vermeintliche Waffe sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz. Nach Angaben der Bundespolizei stiegen in Bitterfeld Beamte zu. Ihnen sei eine Frau mit einer vermeintlichen Waffe gemeldet worden.