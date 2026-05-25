Frau ruft nach Tötungsdelikt selbst die Polizei: Partner (†52) stirbt in Wohnung

Eutingen im Gäu - Eine 48-jährige Frau wählte am späten Samstagabend in Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) selbst den Notruf und gestand, ihren Lebensgefährten getötet zu haben.

Die Polizei untersuchte den Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Als die Beamten der Führungs- und Lagezentrale der Polizei Pforzheim den Notruf gegen Mitternacht entgegennahmen, schilderte die Anruferin die Tat am Telefon. Sofort machten sich mehrere Funkstreifen und der Rettungsdienst auf den Weg zum Tatort.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den 52-jährigen Mann leblos auf. Für ihn kam jede medizinische Hilfe zu spät.

Auch die Rechtsmedizin in Tübingen wurde in die Ermittlungen einbezogen. Nach derzeitigem Stand wurden dem Opfer Verletzungen durch "scharfe Gewalt" zugefügt.

Die mutmaßliche Täterin, eine 48-jährige kroatische Staatsangehörige, ließ sich noch im Gebäude widerstandslos festnehmen. Am Sonntagnachmittag wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Rottweil vorgeführt.

Diese erließ umgehend Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag. Die Frau befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.