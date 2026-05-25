Kleines Mädchen von fremdem Mann anzüglich angesprochen: Polizei ermittelt

Bad Salzungen - In Bad Salzungen (Wartburgkreis) wurde am Samstag (23. Mai) ein kleines Mädchen von einem Mann angesprochen.

Das kleine Mädchen war in Begleitung von zwei Erwachsenen von dem Fremden angesprochen worden. (Symbolfoto) © 123RF/elenamedoks

Das ca. sieben bis neunjährige Mädchen war in Begleitung einer Frau und eines Mannes durch die Rudolf-Breitscheid-Straße gelaufen, als es auf Höhe des Goethe-Park-Centers angesprochen wurde, teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben nach hatte der Erwachsene das Kind im Vorbeigehen angeredet und anzügliche Äußerungen getätigt, hieß es.

Das kleine Mädchen und die mutmaßlichen Eltern des Kindes entfernten sich nach diesem Vorfall von dem Fremden.

Der Mann, der das Mädchen angesprochen hatte, war anschließend von der Polizei festgestellt worden. Demnach soll er zu diesem Zeitpunkt offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.