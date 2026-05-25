Plötzlich reißt das Seil: Kind auf Spielplatz schwer verletzt

Hasselfelde - Schock-Vorfall im Landkreis Harz : Am Sonntagnachmittag wurde ein Kind auf einem Spielplatz schwer verletzt.

Ein Junge wurde beim Spielen auf einem Spielplatz schwer verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der elfjährige Junge aus Wolfsburg spielte gegen 17 Uhr auf einem Spielplatz in Hasselfelde (Sachsen-Anhalt).

Als er gerade die Seilrutsche nutzte, riss plötzlich das Stahlseil. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich schwere Schädelverletzungen zu.

Der Elfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Nun muss geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, teilte das Polizeirevier Harz am Montag mit.