Schwerer Unfall: 19-Jähriger prallt gegen Strommast und wird verletzt

Camburg - Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zu Sonnabend in Camburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer kam in Camburg von der Straße ab, kollidierte mit einem geparkten Wagen und prallte schließlich gegen einen Strommast. © Technisches Hilfswerk (THW)

Kurz nach Mitternacht war der junge Mann laut Angaben der Polizei mit seinem Suzuki in der Ortslage unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst einen geparkten VW touchierte.

Die Fahrt endete schließlich mit einem Frontalzusammenstoß an einem Strommast.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war er nicht angeschnallt. Zudem stand der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss.

Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik.

An der Unfallstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Camburg im Einsatz.