Schwerer Unfall: 19-Jähriger prallt gegen Strommast und wird verletzt
Camburg - Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zu Sonnabend in Camburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht.
Kurz nach Mitternacht war der junge Mann laut Angaben der Polizei mit seinem Suzuki in der Ortslage unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst einen geparkten VW touchierte.
Die Fahrt endete schließlich mit einem Frontalzusammenstoß an einem Strommast.
Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war er nicht angeschnallt. Zudem stand der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss.
Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik.
An der Unfallstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Camburg im Einsatz.
Da der beschädigte Strommast auf ein Einfamilienhaus zu kippen drohte, wurde zur Sicherung das Technische Hilfswerk aus Apolda hinzugezogen. Die Unfallaufnahme dauerte mehr als vier Stunden. Am Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an fremdem Eigentum wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Technisches Hilfswerk (THW)