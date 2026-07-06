Polizei will zitterndem Mann auf Bundesstraße helfen, dann mache sie eine große Entdeckung

Döbeln - Die Polizei entdeckte am Wochenende in Döbeln ( Mittelsachsen ) einen Mann (24), der offenbar gesundheitliche Probleme hatte. Als die Beamten ihm zu Hilfe kommen wollten, wendete sich das Blatt.

Die Polizei hat in Döbeln bei einem 24-Jährigen rund 600 Gramm Cannabis im Rucksack entdeckt. (Symbolbild) © cendeced/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 13 Uhr. Eine Streife war auf der Grimmaischen Straße (B175) unterwegs, als die Besatzung den 24-Jährigen entdeckte, der augenscheinlich zitterte. Die Beamten wollten ihn nach seinem Gesundheitszustand befragen und bemerkten dabei einen deutlichen Cannabisgeruch aus dem Rucksack des Deutschen.

"Der Grund für sein Zittern wurde offenbar klar, als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, seinen Rucksack zu öffnen", so die Polizei. In dem Rucksack fanden die Einsatzkräfte zwei Tüten mit mehr als 600 Gramm Cannabis.

Der 24-Jährige versuchte daraufhin, sich der Kontrolle zu entziehen. Er haute zu Fuß ab. Die Beamten konnten ihn aber kurz darauf stellen. Die Polizisten wurden dann nicht nur in dem Rucksack des Mannes fündig, sondern auch in seiner Jacke. Dort entdeckten sie ein Tierabwehrspray.

Die Drogen und das Spray wurden sichergestellt. Außerdem musste der 24-Jährige mit aufs Polizeirevier kommen.