Zug kracht gegen Prellbock: 13 Verletzte am Tübinger Hauptbahnhof

Tübingen - Eine Regionalbahn ist am Tübinger Hauptbahnhof gegen einen Prellbock gefahren.

Die Regionalbahn fuhr in den Bahnhof ein, krachte dabei jedoch gegen einen Prellbock. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, verletzten sich durch den Aufprall am Montagmorgen nach aktuellem Kenntnisstand 13 der etwa 80 Reisenden im Zug leicht.

Laut Polizei fuhr der 47-jährige Lokführer gegen 7.30 Uhr mit der aus Rottenburg (Neckar) kommenden Bahn bei der Einfahrt in den Bahnhof auf Gleis 12 gegen den Prellbock.

Noch ist unklar, wie das passieren konnte. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung auf.