Zug kracht gegen Prellbock: 13 Verletzte am Tübinger Hauptbahnhof
Von Robin Pfeiffer
Tübingen - Eine Regionalbahn ist am Tübinger Hauptbahnhof gegen einen Prellbock gefahren.
Wie die Bundespolizei mitteilte, verletzten sich durch den Aufprall am Montagmorgen nach aktuellem Kenntnisstand 13 der etwa 80 Reisenden im Zug leicht.
Laut Polizei fuhr der 47-jährige Lokführer gegen 7.30 Uhr mit der aus Rottenburg (Neckar) kommenden Bahn bei der Einfahrt in den Bahnhof auf Gleis 12 gegen den Prellbock.
Noch ist unklar, wie das passieren konnte. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung auf.
Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: [email protected] zu melden.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa