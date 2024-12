Frau und Kinder entführt - 35-Jähriger in Frankreich in Haft

Am Montagnachmittag habe die französische Polizei den Aufenthaltsort des 35-Jährigen und der Entführten in einer Flüchtlingsunterkunft in Sangatte bei Calais ermittelt. Noch am Abend wurde er festgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Beamten nahmen am Montagabend in Sangatte bei Calais einen 35 Jahre alten Mann fest, der seine ehemalige Lebensgefährtin und die gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren in Damp gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben soll, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Tat habe sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet und sei der Polizei von den Eltern der 33 Jahre alten Frau gemeldet worden.

Frau und Kinder befinden sich in Sicherheit. Hintergrund dürfte nach bisherigen Ermittlungen ein Streit um den Umgang mit den Kindern sein.

Zunächst sei es der Polizei am Donnerstag trotz sofortiger Fahndung nicht gelungen, den Aufenthaltsort der Entführten zu ermitteln. Später habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann seine ehemalige Partnerin und die gemeinsamen Kinder nach Frankreich verschleppt hat. Er habe die Übergabe eines weiteren gemeinsamen Sohnes gefordert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht gegen den 35-Jährigen einen internationalen Haftbefehl wegen Geiselnahme.