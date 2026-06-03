Frau verliert Handtasche mit über 5000 Euro Bargeld: Kurz danach folgt die unerwartete Wendung

Eckernförde - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und plötzlich war sie verschwunden: eine Handtasche. Die verlorene Tasche ist in diesem Fall aber wohl das kleinere Übel. Mit der Handtasche waren in Eckernförde ( Schleswig-Holstein ) nämlich gleichzeitig auch 5750 Euro in bar verschwunden!

Eine Frau meldete auf dem Polizeirevier Eckernförde, dass sie ihre Handtasche beim Einkaufen verloren habe. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Am Montag meldete eine 81-Jährige auf dem Polizeirevier, dass sie ihre Tasche beim Einkaufen verloren habe. Darin befanden sich laut Seniorin nicht nur persönliche Gegenstände, sondern auch die besagte Summe an Bargeld.

Bereits kurze Zeit später nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung: Eine 19-Jährige brachte die Handtasche zum Polizeirevier und übergab sie dort den Beamten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Handtasche konnte der Eigentümerin samt vollständigem Inhalt wieder ausgehändigt werden. Über die Polizei wurden anschließend die Kontaktdaten der beiden Frauen ausgetauscht, sodass sie sich nun über einen Finderlohn einigen können.

Trotz des positiven Ausgangs nutzt die Polizei den Fall als Anlass für eindringliche Hinweise: Taschen sollten gerade beim Einkauf niemals unbeaufsichtigt bleiben, Geldbörsen möglichst körpernah getragen werden und nicht offen in Einkaufstaschen oder Körben liegen.