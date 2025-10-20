Frau verpasst Treffen: Wenig später macht Polizei einen grausigen Fund

Viersen - In Viersen ist eine 56 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

Die Einsatzkräfte fanden die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung. (Symbolbild) © Jose Villacreses/swd-medien/dpa

Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus, unter anderem wegen der gefundenen Spuren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Beamten richteten demnach am Sonntag eine Mordkommission ein, die inzwischen die Ermittlungen aufgenommen hat.

Ein Freund der Frau hatte sich laut der Mitteilung Sorgen gemacht, nachdem die 56-Jährige am vergangenen Freitag nicht zu einer Verabredung erschienen war.

Als sie auch über das Wochenende hinweg nicht auf Anrufe reagierte, rief er demnach den Vermieter der Frau an.