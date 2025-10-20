Mit Waffe ausgeraubt: Täter überfallen gleich zwei Tankstellen

Sachsen-Anhalt - Am Wochenende gab es gleich zwei bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Sachsen-Anhalt .

Die Polizei konnte bisher keinen der Täter finden. (Symbolbild) © 123rf/markusbeck

Los ging es am Samstag um 21.36 Uhr bei einer Tankstelle in der Magdeburger Chaussee in Burg, wie das Polizeirevier Jerichower Land am Montag mitteilte.

Drei voll vermummte Männer forderten die Mitarbeiter dazu auf, die Kasse zu öffnen - mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.

Sie erbeuteten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und machten sich davon.

Die 27 und 46 Jahre alten Mitarbeiter mussten anschließend von einem Seelsorger betreut werden.

Die Polizei in Burg bittet unter 039219200 oder per E-Revier um Hinweise.