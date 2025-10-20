Mit Waffe ausgeraubt: Täter überfallen gleich zwei Tankstellen
Sachsen-Anhalt - Am Wochenende gab es gleich zwei bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Sachsen-Anhalt.
Los ging es am Samstag um 21.36 Uhr bei einer Tankstelle in der Magdeburger Chaussee in Burg, wie das Polizeirevier Jerichower Land am Montag mitteilte.
Drei voll vermummte Männer forderten die Mitarbeiter dazu auf, die Kasse zu öffnen - mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.
Sie erbeuteten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und machten sich davon.
Die 27 und 46 Jahre alten Mitarbeiter mussten anschließend von einem Seelsorger betreut werden.
Die Polizei in Burg bittet unter 039219200 oder per E-Revier um Hinweise.
Nächster Überfall nur einen Tag später
Nur einen Tag später, fast zur selben Zeit, wurde eine weitere Tankstelle in Heyrothsberge ausgeraubt.
Ein Mann betrat den Laden in der Berliner Straße um 21.50 Uhr mit einer augenscheinlichen Handfeuerwaffe.
Neben der Tankstellenmitarbeiterin bedrohte er auch zwei männliche Kunden. Sie sollten zunächst ihre Hände heben, bevor er ihnen einen grauen Bettbezug gab, den sie mit Tabakwaren füllen sollten.
Währenddessen musste die Mitarbeiterin die Kasse leeren. Anschließend sollten sich alle auf den Boden legen, damit der Täter ungestört fliehen konnte.
Der Räuber erbeutete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und eine unbekannte Menge Tabak. Trotz der Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte er nicht gefunden werden.
Er wird wie folgt beschrieben:
- ca. 25 Jahre alt
- ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß
- kräftige Statur
- keine Tattoos oder Piercings
- keine Brille
- trug schwarze Kopfbedeckung, schwarzen Schal, schwarze Kleidung und Handschuhe
- sprach regionalen Dialekt ohne Akzent
Die Polizei im Jerichower Land bittet unter 039219200 oder per E-Mail unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de um Hinweise.
Titelfoto: 123rf/markusbeck