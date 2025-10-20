Mitten in der Nacht: Bewaffneter Überfall auf Reisebus auf der Autobahn

Aiglsbach - Unbekannte sollen in Niederbayern auf der Autobahn in der Nacht einen Reisebus überfallen haben.

Drei Unbekannte sollen in der Nacht einen Reisebus angehalten und überfallen haben. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/ Jaromír Chalabala

Wie die Polizei mitteilte, sollen die drei Verdächtigen in der Nacht zum Montag den Reisebus mittels Signalen an der Ausfahrt Aiglsbach im Landkreis Kelheim zum Abfahren von der A93 und zum Anhalten gebracht haben.

Die mutmaßlichen Täter täuschten vor, eine Kontrolle durchzuführen.

Nach Polizeiangaben sollen sie jedoch Bargeld und Dokumente der Insassen verlangt haben.

Sie sollen auch Schusswaffen dabeigehabt haben. Nach der Tat sollen sie in einem Auto Richtung München geflohen sein.