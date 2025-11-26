Pyro-Schock in Neukölln: Heftiger Knall sprengt Wohnungsfenster

Berlin - Ein pyrotechnischer Knall ließ in Berlin-Neukölln ein Wohnungsfenster in tausend Scherben zerspringen.

Welche Art von Pyrotechnik für die Explosion verantwortlich war, wird noch ermittelt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein 49-jähriger Mieter wurde gegen drei Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil sich neben seiner Erdgeschoss-Wohnung ein ohrenbetäubender Knall ereignete.

Kurz darauf stellte er fest, dass ein Fenster seiner Wohnung dadurch zersprengt wurde.

Laut der Polizei sei auch der davor heruntergelassene Rollladen stark beschädigt worden.

Verletzt wurde dabei niemand.