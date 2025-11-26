Pyro-Schock in Neukölln: Heftiger Knall sprengt Wohnungsfenster
Berlin - Ein pyrotechnischer Knall ließ in Berlin-Neukölln ein Wohnungsfenster in tausend Scherben zerspringen.
Ein 49-jähriger Mieter wurde gegen drei Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil sich neben seiner Erdgeschoss-Wohnung ein ohrenbetäubender Knall ereignete.
Kurz darauf stellte er fest, dass ein Fenster seiner Wohnung dadurch zersprengt wurde.
Laut der Polizei sei auch der davor heruntergelassene Rollladen stark beschädigt worden.
Verletzt wurde dabei niemand.
Das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte war vor Ort und versuchte herauszufinden, wer hinter dem gefährlichen Knall steckte. Die Ermittlungen dauern an.
