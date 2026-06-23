Frau von Wasserbombe getroffen und verletzt: Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Ismaning - Eine Frau ist am S-Bahnhof in Ismaning (Landkreis München) von einer Wasserbombe getroffen worden und daraufhin gestürzt.

Unbekannte haben am Bahnhof Ismaning mit Wasserbomben auf Passanten gezielt. (Symbolfoto) © mnyusha/123RF

Die 63-Jährige aus Wuppertal wurde dadurch leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Außerdem wurden ihre Sonnenbrille zerkratzt und das Display ihres Handys beschädigt.

Den Angaben zufolge wurde die Wasserbombe am 28. Mai gegen 19.20 Uhr von oben durch einen Sichtschacht auf die Frau geworfen.

Die Beamten ermitteln deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Auswertungen von Videoaufnahmen ergaben, dass bereits kurz zuvor ein Mann beinahe von einer Wasserbombe an derselben Stelle getroffen wurde.