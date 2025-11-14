Frau von zwei Männern in Auto gezerrt: Wurde sie entführt?

Eisenberg - Gegen Donnerstagmittag wurde eine Frau in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) offenbar in ein Auto gezerrt. Wurde sie entführt?

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Die Dame befand sich gegen 11.50 Uhr in der Mühlenstraße auf Höhe der Hausnummer 14, als plötzlich neben ihr ein weißer Škoda anhielt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im Anschluss stiegen zwei Männer aus dem Fahrzeug aus und sollen sich mit der Frau gestritten haben. Hierbei forderten sie die Dame mehrfach auf, in den Škoda zu steigen. Da die Frau dieser Aufforderung offenbar nicht nachkam, wurde sie schlussendlich gewaltsam in das Auto gezogen, erklärten die Beamten.

Anschließend fuhr der Škoda rasch in Richtung Innenstadt davon. Mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste sogar stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern.

Die Frau wurde gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben: