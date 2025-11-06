Schock in NRW: Mann schießt sich bei Polizeieinsatz fast tot

Monheim - Drama in Monheim-Baumberg bei Düsseldorf ( NRW ): Ein 52-Jähriger hat sich am Donnerstagvormittag bei einer Polizeidurchsuchung mit einer versteckten Schusswaffe selbst verletzt.

Der Mann (52) wurde sofort von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus geflogen. © Patrick Schüller

Laut den Beamten waren sie gegen 9.45 Uhr in das Mehrfamilienhaus an der Hegelstraße gerufen worden, um die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln zu durchsuchen.

Währenddessen griff der Monheimer offenbar auf eine versteckte Waffe zurück und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Rettungskräfte versorgten den Mann noch vor Ort und brachten ihn per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Sein Zustand ist kritisch. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.