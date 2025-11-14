Raubversuch: Rentnerin im Krankenhaus, Polizei jagt Männer-Duo

Döbeln - Einfach nur respektlos! Zwei unbekannte Männer versuchten am Donnerstagabend in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ), einer Rentnerin (78) die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin stürzte und kam umgehend in ein Krankenhaus. Unterdessen konnten die Täter entkommen. Nun fahndet die Polizei nach den beiden Männern.

In dieser ruhigen Wohnsiedlung in Döbeln wurde eine Rentnerin (78) von zwei Männern überfallen. © Ralph Kunz

Die Rentnerin war gegen 18.45 Uhr in der Unnaer Straße, auf Höhe der Meißener Straße, unterwegs. Diese befindet sich am Rand von Döbeln in einer ruhigen Wohngegend. Zwei Männer nutzten das offenbar aus: Sie schlichen sich vermummt von hinten an die Rentnerin heran - dann ging alles ganz schnell!

Das Duo versuchte, die Handtasche der 78-Jährigen zu entreißen. Dabei stürzte die Seniorin. Die Täter flüchteten anschließend ohne Handtasche in Richtung einer Kleingartenanlage unweit der Ziegelstraße.

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

heller Teint

muskulös

trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Sonnenbrille, eine Mütze und ein schwarzes Schlauchtuch

"Anwohner, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, eilten der augenscheinlich schwer verletzten Geschädigten zu Hilfe, wählten den Notruf und verständigten den Rettungsdienst", so ein Polizeisprecher. Die Frau kam umgehend in ein Krankenhaus.

Beschreibung des zweiten Täters:

