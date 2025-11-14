Raubversuch: Rentnerin im Krankenhaus, Polizei jagt Männer-Duo
Döbeln - Einfach nur respektlos! Zwei unbekannte Männer versuchten am Donnerstagabend in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen), einer Rentnerin (78) die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin stürzte und kam umgehend in ein Krankenhaus. Unterdessen konnten die Täter entkommen. Nun fahndet die Polizei nach den beiden Männern.
Die Rentnerin war gegen 18.45 Uhr in der Unnaer Straße, auf Höhe der Meißener Straße, unterwegs. Diese befindet sich am Rand von Döbeln in einer ruhigen Wohngegend. Zwei Männer nutzten das offenbar aus: Sie schlichen sich vermummt von hinten an die Rentnerin heran - dann ging alles ganz schnell!
Das Duo versuchte, die Handtasche der 78-Jährigen zu entreißen. Dabei stürzte die Seniorin. Die Täter flüchteten anschließend ohne Handtasche in Richtung einer Kleingartenanlage unweit der Ziegelstraße."Anwohner, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, eilten der augenscheinlich schwer verletzten Geschädigten zu Hilfe, wählten den Notruf und verständigten den Rettungsdienst", so ein Polizeisprecher. Die Frau kam umgehend in ein Krankenhaus.
So wurde der erste Täter beschrieben:
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- heller Teint
- muskulös
- trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Sonnenbrille, eine Mütze und ein schwarzes Schlauchtuch
Beschreibung des zweiten Täters:
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- heller Teint
dünn
sportlich
- trug ebenfalls eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Sonnenbrille, eine Mütze und ein schwarzes Schlauchtuch
Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?
Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines versuchten Raubdeliktes. Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat die Attacke am Donnerstagabend in der Unnaer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Rufnummer 03431/6590 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/ximagination, Ralph Kunz