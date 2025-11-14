Škoda beschädigt: Automatensprenger demolieren Auto

Meerane - Aufregung in Meerane (Landkreis Zwickau ): Ein gewaltiger Knall riss die Anwohner der Johann-Sebastian-Bach-Straße in der Nacht auf Freitag aus dem Schlaf. Unbekannte Täter hatten gegen 2.15 Uhr in Höhe der Äußeren Crimmitschauer Straße einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt.

Der Zigarettenautomat wurde gesprengt. Polizeiband erinnert an den Einsatz in der Nacht. © propicture

Die Wucht der Explosion war laut Polizei so heftig, dass der Automat aus der Halterung riss und gegen einen Škoda knallte, der am Straßenrand parkte. Am Auto entstand ein Schaden, der Automat landete auf dem Gehweg.

Die Polizei teilte mit: "Es ist zu vermuten, dass die Täter etwas aus dem Automaten entwendet haben." Die Schadenssumme ist noch unklar.

Nur wenige Stunden zuvor beschädigten Unbekannte einen Automaten auf der Leipziger Straße, ebenfalls in Meerane. Laut Polizei erbeuteten sie allerdings weder Zigaretten noch Bargeld. Schaden: 5000 Euro.