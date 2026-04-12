Frau wird am Bahnsteig geschubst und verletzt sich: Jetzt sucht die Polizei nach ihr

Halle (Saale) - Auf Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt wurde am Freitagnachmittag eine Frau verletzt. Die Bundespolizei sucht jetzt nach ihr.

Die Polizei bittet die Frau, sich zu melden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Gegen 15.13 Uhr wollte sich ein 31-Jähriger zwischen Reisenden durchdrängeln. Dabei stieß er eine Frau so heftig zu Boden, dass sie fiel und sich verletzte. Das teilte die Bundespolizei am Sonntagvormittag mit.

Die Frau soll über Schmerzen geklagt haben. Andere Passanten eilten dazu und halfen ihr. Der Rettungsdienst musste allerdings nicht kommen.

Eine der Passantinnen, die geholfen hatte, zeigte die Tat danach beim Bundespolizeirevier Halle (Saale) an. Videoaufnahmen bestätigten den Verlauf.

Der mutmaßliche Verdächtige ging, nachdem er die Frau geschubst hatte, zu Bahnsteig 10 und stieg in den Regionalexpress Richtung Magdeburg. Dort stellten und konfrontierten ihn dann bereitstehende Polizisten.

Er verweigerte eine Aussage. Trotzdem wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Die Beamten bitten jetzt die unbekannte Frau, die gestoßen wurde, sich zu melden. Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen.