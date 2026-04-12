Frau wird am Bahnsteig geschubst und verletzt sich: Jetzt sucht die Polizei nach ihr
Halle (Saale) - Auf Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt wurde am Freitagnachmittag eine Frau verletzt. Die Bundespolizei sucht jetzt nach ihr.
Gegen 15.13 Uhr wollte sich ein 31-Jähriger zwischen Reisenden durchdrängeln. Dabei stieß er eine Frau so heftig zu Boden, dass sie fiel und sich verletzte. Das teilte die Bundespolizei am Sonntagvormittag mit.
Die Frau soll über Schmerzen geklagt haben. Andere Passanten eilten dazu und halfen ihr. Der Rettungsdienst musste allerdings nicht kommen.
Eine der Passantinnen, die geholfen hatte, zeigte die Tat danach beim Bundespolizeirevier Halle (Saale) an. Videoaufnahmen bestätigten den Verlauf.
Der mutmaßliche Verdächtige ging, nachdem er die Frau geschubst hatte, zu Bahnsteig 10 und stieg in den Regionalexpress Richtung Magdeburg. Dort stellten und konfrontierten ihn dann bereitstehende Polizisten.
Er verweigerte eine Aussage. Trotzdem wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Die Beamten bitten jetzt die unbekannte Frau, die gestoßen wurde, sich zu melden. Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen.
Melden kann man sich entweder telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter 0391 / 56549 555, bei der kostenfreien Hotline der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000 oder in jeder Polizeidienststelle. Außerdem gibt es auch ein Hinweisformular auf der Webseite der Bundespolizei.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa