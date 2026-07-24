Frauen sexuell angegangen: Jugendlicher in Untersuchungshaft

Reutlingen - Ein jugendlicher mutmaßlicher Mehrfachtäter konnte von der Polizei in Reutlingen gefasst werden.

Der Jugendliche soll die Frauen sexuell angegangen und teilweise verletzt haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ihm werden mehrere Angriffe auf Frauen in der Stadt vorgeworfen. Der 17-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen. An seiner Wohnanschrift fand eine Durchsuchung statt. Der junge Mann sitzt seither in Untersuchungshaft.

Zuletzt war es laut Polizei am 14. Juli zu mehreren Straftaten eines zunächst Unbekannten gegen eine Jugendliche sowie zwei junge Frauen gekommen.

Die Frauen wurden sexuell angegangen und teilweise verletzt. Rasch ergab sich dringender Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, der selbst in Reutlingen lebt.

Der 17-Jährige war laut Polizei nach ähnlichen Taten im März und April als Tatverdächtiger identifiziert worden.