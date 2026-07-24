Tödliche Messerattacke in Bankfiliale: Tatverdächtiger (20) soll Haftrichter vorgeführt werden

Regensburg - Die Ermittlungen zur tödlichen Messerattacke in einer Regensburger Bankfiliale laufen auf Hochtouren. Heute will die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz erste Erkenntnisse bekanntgeben.

Ein Polizist ist mit einem Diensthund im Einsatz. Bei einem Messerangriff in einer Bankfiliale in Regensburg ist ein Mann ums Leben gekommen. © Jason Tschepljakow/dpa

Der 20-jährige Tatverdächtige, der rund drei Stunden nach dem Angriff festgenommen wurde, soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen ihn wird wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls ermittelt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Viele Details zu den Abläufen der blutigen Tat mit einem Toten waren auch Stunden später weiter unklar.

Es dauere, den genauen Hergang zu verifizieren, erklärte die Polizeisprecherin. Auch die Vernehmungen nähmen Zeit in Anspruch.

Am Donnerstagnachmittag war in der Bankfiliale im Regensburger Westen ein Mitarbeiter mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.