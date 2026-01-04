Frecher Trick: Mann versucht, mit Filmgeld zu bezahlen

Nürnberg - Gegen einen Mann in Nürnberg wird ermittelt, weil er versucht hat, in einem Geschäft mit Falschgeld zu bezahlen.

Auf den Scheinen war sichtbar "copy" zu lesen, da es sich nicht um echtes Geld handelte. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, begab sich der 54-jährige Slowake gegen 19.15 Uhr zur Kasse im Kaufhaus in der Königstraße.

Seine Waren wollte er mit vermeintlich vier 50-Euro-Scheinen bezahlen. Der Mitarbeiter stellte beim Überprüfen der Scheine allerdings fest, dass lediglich die beiden außenliegenden Scheine echt waren.

Bei den mittleren Scheinen handelte es sich um Filmgeld, das deutlich sichtbar mit "copy" beschriftet war. So flog der Schwindel schnell auf und die Polizei wurde alarmiert.