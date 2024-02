Freiburg ist "platt": Autohasser machen sich an Dutzenden Geländewagen zu schaffen

Freiburg - Mutmaßliche Aktivisten sollen in Freiburg die Luft aus den Reifen von mindestens 67 geparkten Geländewagen gelassen haben.

Da war die Luft komplett raus: Nichts rollte mehr bei zahlreichen SUVs im Freiburger Stadtgebiet. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Wie die Freiburger Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, gingen bereits am frühen Morgen zahlreiche Meldungen über im Stadtgebiet geparkten SUVs ein, bei denen an mindestens einem Reifen die Luft abgelassen wurde.

Ob auch Reifen zerstochen oder beschädigt wurden, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die ersten Hinweise gingen um 6.35 Uhr ein, am Nachmittag war bereits von 67 Delikten die Rede.

Diese verteilen sich auf die Stadtteile Wiehre, Herdern und Littenweiler.