Fremde verbünden sich und schlagen Fahrraddiebe in die Flucht

Neuwegersleben - Am Montagnachmittag konnten im Landkreis Börde zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat überführt werden.

In der Börde wurden Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt! (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Gegen 8.15 Uhr beobachtete ein 62-jähriger Mann, wie sich zwei unbekannte Personen an seinem Fahrrad zu schaffen machten, das er in der Nähe der B246a in Neuwegersleben (Sachsen-Anhalt) abgestellt hatte.

Die beiden Männer klauten das Rad und der Besitzer nahm sofort die Verfolgung auf, konnte die Gauner aber nicht einholen.

Ein Autofahrer hatte den Vorfall jedoch beobachtet, nahm den 62-Jährigen daraufhin mit und fuhr den Dieben hinterher, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Mit Erfolg! Die beiden Männer konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Täter im Alter von 20 und 25 Jahren waren wegen ähnlicher Vergehen bereits polizeilich bekannt.