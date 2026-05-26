Hilferuf aus dem Badezimmer: 89-Jähriger stürzt in der Wanne
Weimar - Ein 89-Jähriger benötigte am Montagnachmittag in Weimar die Hilfe von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst.
Ein Anwohner hatte über längere Zeit Hilferufe aus einem Badezimmer einer Nachbarwohnung wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.
Als Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Moskauer Straße eingetroffen waren, war die betroffene Wohnung verschlossen. Da jedoch weiterhin Hilferufe zu hören waren, war die Tür von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet worden.
In der Wohnung fanden die Rettungskräfte einen 89-Jährigen in der Badewanne. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er gestürzt sei und nicht mehr selbstständig aufstehen könne.
Der Senior war anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hatte die Wohnung nach dem Einsatz wieder abgesichert.
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