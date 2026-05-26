Hilferuf aus dem Badezimmer: 89-Jähriger stürzt in der Wanne

Weimar - Ein 89-Jähriger benötigte am Montagnachmittag in Weimar die Hilfe von Polizei , Feuerwehr und dem Rettungsdienst.

Der Rentner hatte sich nicht mehr eigenständig aus der Badewanne befreien können. (Symbolfoto) © 123RF/vapi

Ein Anwohner hatte über längere Zeit Hilferufe aus einem Badezimmer einer Nachbarwohnung wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Als Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Moskauer Straße eingetroffen waren, war die betroffene Wohnung verschlossen. Da jedoch weiterhin Hilferufe zu hören waren, war die Tür von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet worden.

In der Wohnung fanden die Rettungskräfte einen 89-Jährigen in der Badewanne. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er gestürzt sei und nicht mehr selbstständig aufstehen könne.