Fremder packt Zehnjährigen am Arm und versucht ihn wegzuzerren

Schneeberg - In Schneeberg ( Erzgebirgskreis ) wurde ein zehn Jahre alter Junge auf dem Rückweg von der Schule von einem Unbekannten angesprochen und festgehalten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Übergriff aufgenommen. © 123RF/uschidaschi

Der Übergriff passierte am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr. Der Zehnjährige war an einer Schule in der Georgius-Agricola-Straße losgelaufen, als er einen Mann bemerkte, der ihm offenbar folgte. Der Fremde lief dem Kind eine Ecke bis zur Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße hinterher.

"Dort, nahe dem Sportplatz, sprach er den Zehnjährigen an und versuchte ihn offenbar in ein Gespräch zu verwickeln", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz über die Tat.

Der Junge reagierte richtig und ließ sich nicht darauf ein. Er lief schneller.

Doch der Unbekannte gab noch nicht auf. Er soll den Zehnjährigen am Unterarm gepackt und versucht haben, ihn in Richtung eines Getränkemarktes in der Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße zu ziehen.