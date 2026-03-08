Friedhof verwüstet: Diebe plündern mehr als 150 Gräber und stehlen Urnen
Von Frank Christiansen
Monheim – Diebe haben in Monheim bei Düsseldorf von einem Friedhof Urnen und Grabbeigaben aus Metall gestohlen.
Mehr als 150 Gräber und Grabstätten seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit.
Wenig später seien der niederländischen Polizei zwei Verdächtige ins Netz gegangen. In ihrem Auto fanden Beamte bei einer Kontrolle mehrere Urnen und Kupfer.
Besucher hatten am Samstagmorgen auf einem Waldfriedhof in Monheim umfangreiche Schäden festgestellt. Unbekannte hatten es offenbar auf Metall wie Kupfer und Bronze abgesehen.
Wenige Stunden später meldete sich die niederländische Polizei: An einem Grenzübergang im Kreis Viersen sei ein Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann überprüft worden, zu dem Monheim zählt.
Polizei stoppt Auto mit makabrer Fracht
In dem Wagen hätten die Beamten mehrere Urnen und Grabbeigaben aus Kupfer gefunden. Schnell habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um die Grab-Utensilien vom Monheimer Friedhof handelt.
Die niederländischen Beamten nahmen daraufhin einen 16-Jährigen und einen 23-Jährigen fest. Ihr Auto wurde beschlagnahmt, die gefundenen Gegenstände sichergestellt.
Gegen das Duo wird nun wegen Störung der Totenruhe und besonders schweren Diebstahls ermittelt.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa