Friedhof verwüstet: Diebe plündern mehr als 150 Gräber und stehlen Urnen

Monheim – Diebe haben in Monheim bei Düsseldorf von einem Friedhof Urnen und Grabbeigaben aus Metall gestohlen.

Metalldiebe plünderten auf einem Monheimer Friedhof mehr als 150 Gräber und stahlen Urnen sowie Grabbeigaben. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Mehr als 150 Gräber und Grabstätten seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Wenig später seien der niederländischen Polizei zwei Verdächtige ins Netz gegangen. In ihrem Auto fanden Beamte bei einer Kontrolle mehrere Urnen und Kupfer.

Besucher hatten am Samstagmorgen auf einem Waldfriedhof in Monheim umfangreiche Schäden festgestellt. Unbekannte hatten es offenbar auf Metall wie Kupfer und Bronze abgesehen.

Wenige Stunden später meldete sich die niederländische Polizei: An einem Grenzübergang im Kreis Viersen sei ein Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann überprüft worden, zu dem Monheim zählt.