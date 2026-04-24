Frontal-Crash bei Gießen: Vier teils Schwerverletzte, darunter ein siebenjähriges Kind

Buseck - Frontal-Crash in Mittelhessen ! Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Buseck (Landkreis Gießen) sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kind. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Infolge des Frontal-Zusammenpralls auf einer Landstraße bei Buseck erlitten vier Personen Verletzungen. © Fuldamedia

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf einer Landstraße zwischen Alten-Buseck und Großen-Buseck.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Fahrerin (69) aus dem Lahn-Dill-Kreis mit ihrem Opel unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Zunächst streifte sie einen entgegenkommenden Toyota, ehe es kurz darauf zu einem Frontalzusammenstoß mit einem VW kam.

Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Die 69-jährige Opel-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Im VW saßen eine 40-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind, die ebenfalls beide verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden. Die 69-Jährige am Steuer des Toyotas kam mit leichten Verletzungen davon.