Frontalcrash auf B169: Autofahrer sofort tot

Drebkau - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 169 bei Drebkau in Brandenburg ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Den Rettungskräften bot sich ein Bild der Verwüstung. © Sophie Meyer/Blaulichtreport Lausitz

Gegen 22.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 169 zwischen Drebkau und dem Abzweig nach Domsdorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Seat und ein Fiat-Transporter stießen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" vor Ort.

Der 50-jährige Fahrer des Seat erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 29-jährige Fahrer des Transporters wurde von den Rettungskräften befreit, vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Intensivtransporthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Einsatzstelle aus. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrkräfte, zehn Rettungskräfte sowie die Polizei im Einsatz. Zur Absicherung der Beweise wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.