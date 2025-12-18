Geldautomat in Unterfranken fliegt in die Luft: Fahndung nach drei Männern
Von Angelika Resenhoeft
Unterpleichfeld - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) gesprengt.
Ob sie etwas erbeuteten, war nach Angaben des Landeskriminalamtes zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.
Im Umfeld soll es allerdings durch die Explosion zu massiven Zerstörungen gekommen sein.
Die Ermittler gehen derzeit von drei Verdächtigen aus, die mit einem dunklen Auto Richtung Süden geflohen sein sollen.
Der Automat befindet sich freistehend auf dem Parkplatz einer Bäckerei-Filiale.
Den Angaben zufolge ist es der 19. Automat, der in diesem Jahr in Bayern gesprengt wurde. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt 22 gewesen.
In den kommenden Tagen sollen Experten den verwendeten Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes in München untersuchen.
Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig