Geldautomat in Unterfranken fliegt in die Luft: Fahndung nach drei Männern

Unterpleichfeld - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) gesprengt.

Im Umfeld des gesprengten Geldautomaten hat es massive Zerstörungen gegeben. © NEWS5/Pascal Höfig

Ob sie etwas erbeuteten, war nach Angaben des Landeskriminalamtes zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Im Umfeld soll es allerdings durch die Explosion zu massiven Zerstörungen gekommen sein.

Die Ermittler gehen derzeit von drei Verdächtigen aus, die mit einem dunklen Auto Richtung Süden geflohen sein sollen.

Der Automat befindet sich freistehend auf dem Parkplatz einer Bäckerei-Filiale.