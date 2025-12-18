Geldautomat in Unterfranken fliegt in die Luft: Fahndung nach drei Männern

In der Nacht wurde in Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg ein Geldautomat gesprengt. Das LKA fahndet in diesem Zusammenhang nach drei Verdächtigen.

Von Angelika Resenhoeft

Unterpleichfeld - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) gesprengt.

Im Umfeld des gesprengten Geldautomaten hat es massive Zerstörungen gegeben.
Im Umfeld des gesprengten Geldautomaten hat es massive Zerstörungen gegeben.  © NEWS5/Pascal Höfig

Ob sie etwas erbeuteten, war nach Angaben des Landeskriminalamtes zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Im Umfeld soll es allerdings durch die Explosion zu massiven Zerstörungen gekommen sein.

Die Ermittler gehen derzeit von drei Verdächtigen aus, die mit einem dunklen Auto Richtung Süden geflohen sein sollen.

Streit zwischen Bekannten eskaliert: Mann wird getötet
Polizeimeldungen Streit zwischen Bekannten eskaliert: Mann wird getötet

Der Automat befindet sich freistehend auf dem Parkplatz einer Bäckerei-Filiale.

Den Angaben zufolge ist es der 19. Automat, der in diesem Jahr in Bayern gesprengt wurde. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt 22 gewesen.

In den kommenden Tagen sollen Experten den verwendeten Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes in München untersuchen.

Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: