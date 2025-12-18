Seltene Pokémon-Karten gestohlen: Wer hat Mega Glurak X?

Amberg - In der Nacht zu Mittwoch verschaffte sich ein Dieb Zugang in ein Geschäft in der Amberger Innenstadt. Dort klaute er wertvolle Pokémon-Karten.

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die gestohlenen Karten und Sets hatten einen Wert von rund 3800 Euro.

Der Unbekannte brach in der Nacht zum Mittwoch die Tür des Geschäfts in der Amberger Innenstadt mit einem unbekannten Gegenstand auf, wie die Polizei mitteilte.

Dann öffnete der Unbekannte die Vitrine, in der die Sammelkarten aufbewahrt wurden, gewaltsam und entnahm mehrere Boxen.

Laut Polizei handelte es sich dabei etwa um das Set "Karmesin & Purpur 151", das Set "Verlorener Ursprung" und die Karte "Mega Glurak X".