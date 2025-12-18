Razzia in Einfamilienhaus: Polizei nimmt nach Hinweisen mutmaßliches Drogenlabor hoch
Neunkirchen-Seelscheid - Nach einer Razzia in einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis hat die Polizei einen 46-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, in seinen vier Wänden synthetische Drogen hergestellt zu haben.
Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die Beamten am Morgen gegen 8 Uhr in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft das Wohnhaus an der Bröltalstraße durchsucht, nachdem bei den Ermittlern zuvor Hinweise auf verbotene Substanzen im Haus eingegangen waren.
Bei den Maßnahmen stießen die Kräfte dann tatsächlich auf Räume, in denen neben Geräten auch Chemikalien untergebracht waren, die sich zur Herstellung synthetischer Drogen eignen.
"Der 46-jährige Bewohner, bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten, wurde vorläufig festgenommen", berichtete ein Polizeisprecher.
Seine Familie, die ebenfalls mit ihm unter einem Dach lebe, habe das Haus verlassen müssen und sei vorerst bei Verwandten untergekommen.
Wohnhaus weiträumig abgesperrt: Auch Feuerwehr im Einsatz
Die Beamten sperrten das Wohnhaus im Verlauf des Einsatzes weiträumig ab und beschlagnahmten es. "Für die Sicherung der Chemikalien zog die Polizei die Tatortgruppe des LKA hinzu", hieß es.
Auch zahlreiche Feuerwehrkräfte waren vor Ort und unterstützten die Beamten bei den Maßnahmen.
Der Einsatz dauerte am Donnerstagmittag noch an. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.
