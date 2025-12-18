Razzia in Einfamilienhaus: Polizei nimmt nach Hinweisen mutmaßliches Drogenlabor hoch

Neunkirchen-Seelscheid - Nach einer Razzia in einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis hat die Polizei einen 46-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, in seinen vier Wänden synthetische Drogen hergestellt zu haben.

Neben Polizisten waren am Donnerstagmorgen auch Feuerwehrkräfte in Neunkirchen-Seelscheid vor Ort, um die Beamten zu unterstützen. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die Beamten am Morgen gegen 8 Uhr in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft das Wohnhaus an der Bröltalstraße durchsucht, nachdem bei den Ermittlern zuvor Hinweise auf verbotene Substanzen im Haus eingegangen waren.

Bei den Maßnahmen stießen die Kräfte dann tatsächlich auf Räume, in denen neben Geräten auch Chemikalien untergebracht waren, die sich zur Herstellung synthetischer Drogen eignen.

"Der 46-jährige Bewohner, bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten, wurde vorläufig festgenommen", berichtete ein Polizeisprecher.

Seine Familie, die ebenfalls mit ihm unter einem Dach lebe, habe das Haus verlassen müssen und sei vorerst bei Verwandten untergekommen.