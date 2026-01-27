Für eine gratis Heimfahrt: Polizeibekannter Mann täuscht Notfall vor

Ein Mann klagt in einem Supermarkt plötzlich über Kreislaufprobleme. Doch der Polizeibekannte wollte nur schnellstmöglich nach Hause kommen.

Von Finn Wiens

Landshut - Ein Mann klagte am Montag in einem Supermarkt plötzlich über Kreislaufprobleme. Doch der polizeibekannte 56-Jährige wollte nur schnellstmöglich nach Hause kommen.

Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter. (Symbolfoto)
Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter. (Symbolfoto)  © Lino Mirgeler/dpa

Angestellte hatten den Notruf gewählt, nachdem der angeblich Kranke über Schwindel geklagt hatte, teilte die Polizei mit.

Vor Ort konnten die Rettungssanitäter jedoch keinen medizinischen Notfall feststellen.

Schließlich gab der 56-Jährige zu, dass er seine Beschwerden nur vorgetäuscht hatte, um vom Rettungsdienst nach Hause gefahren zu werden.

Schneeballwürfe eskalieren: Frau in Weimar angegriffen
Polizeimeldungen Schneeballwürfe eskalieren: Frau in Weimar angegriffen

Laut Polizei wohnt der 56-Jährige nur wenige Gehminuten vom Supermarkt entfernt.

Den Beamten war der Mann bereits bekannt. Gegen den 56-Jährigen wurde bereits mehrfach wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: