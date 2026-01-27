Für eine gratis Heimfahrt: Polizeibekannter Mann täuscht Notfall vor

Landshut - Ein Mann klagte am Montag in einem Supermarkt plötzlich über Kreislaufprobleme. Doch der polizeibekannte 56-Jährige wollte nur schnellstmöglich nach Hause kommen.

Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Angestellte hatten den Notruf gewählt, nachdem der angeblich Kranke über Schwindel geklagt hatte, teilte die Polizei mit.

Vor Ort konnten die Rettungssanitäter jedoch keinen medizinischen Notfall feststellen.

Schließlich gab der 56-Jährige zu, dass er seine Beschwerden nur vorgetäuscht hatte, um vom Rettungsdienst nach Hause gefahren zu werden.

Laut Polizei wohnt der 56-Jährige nur wenige Gehminuten vom Supermarkt entfernt.